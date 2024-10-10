Burdur'da Seyir Halinde Tabancayla Ateş Açan İki Kişi Yakalandı
Burdur'un Bucak ilçesinde seyir halindeki bir otomobilden tabancayla ateş açan iki kişi, sosyal medyada paylaştıkları görüntülerle polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
BURDUR'da seyir halindeki otomobilde tabancayla ateş ettiği anları sosyal medyada paylaşan 2 kişi polis tarafından yakalandı.
Bucak'ta seyir halindeki otomobilden tabancayla rastgele ateş açan 2 kişi çektikleri görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kimliğini tespit ettiği kişileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.
Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,