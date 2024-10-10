Üye Girişi
Haberler

Burdur'da Seyir Halinde Tabancayla Ateş Açan İki Kişi Yakalandı

Burdur'da Seyir Halinde Tabancayla Ateş Açan İki Kişi Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesinde seyir halindeki bir otomobilden tabancayla ateş açan iki kişi, sosyal medyada paylaştıkları görüntülerle polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

BURDUR'da seyir halindeki otomobilde tabancayla ateş ettiği anları sosyal medyada paylaşan 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Bucak'ta seyir halindeki otomobilden tabancayla rastgele ateş açan 2 kişi çektikleri görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kimliğini tespit ettiği kişileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Güvenlik Politika 3-sayfa Burdur Güncel Polis Bucak Suç

Bakanlık, Köfteci Yusuf'u 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine ekledi

"Teknik hata" savunması kurtaramadı! Köfteci Yusuf, Bakanlık listesinde

 Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış

Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış

 13 gündür haber alınamayan Rojin'in başörtüsü bulundu

13 gündür aranan Rojin'le ilgili umutları azaltan gelişme
Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti

Karısını öldürüp intihar etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef eleme adayları kim? 10 Ekim Perşembe bugün kim potaya gitti? Ürdün Güney Kore maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Ürdün Güney Kore maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 9 Ekim Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 10 Ekim Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Edi Rama kim? Arnavutluk Başbakanı kimdir? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçları nereden izlenir? Siyah Kalp 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Siyah Kalp 6. bölüm fragmanı izleme linki var mı? 11 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Yay, Yengeç, Balık, İkizler burcu yorumu! 11 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Siyah Kalp CANLI izle! 10 Ekim Perşembe Siyah Kalp 5. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? AİLE DESTEK ÖDEMELERİ Ekim ayı yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi sorgulama E-Devlet! Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.