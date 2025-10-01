Burdur'da Şeker Fabrikasında Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 7 İşçi Taburcu Edildi
Burdur'daki şeker fabrikasında karbonmonoksit gazından etkilendiği düşünülen 7 işçi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı ve işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Burdur'da şeker fabrikasında karbonmonoksit gazından etkilendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 7 işçinin taburcu edildiği, olayla ilgili tahkikat başlatıldığı bildirildi.
Burdur Şeker Fabrikası'nda çalışan işçilerden bazılarının zehirlendiği ihbarı üzerine fabrikaya 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Karbonmonoksitten zehirlendikleri değerlendirilen 7 işçi, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, fabrikanın kireç ocağı bölümünde gerçekleştirilen vana değişimi esnasında karbonmonoksit gazının ortaya çıktığı belirtildi.
Açıklamada, "Karbonmonoksit gazından 1 işçimiz etkilenmiş, 6 işçimiz ise tedbiren hastaneye sevk edilmiştir. Hayati tehlikesi bulunmayan işçilerimiz, tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili olarak tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.