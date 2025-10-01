Burdur'da Şeker Fabrikasında Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 7 İşçi Taburcu Edildi

Burdur'da şeker fabrikasında karbonmonoksit gazından etkilendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 7 işçinin taburcu edildiği, olayla ilgili tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Burdur Şeker Fabrikası'nda çalışan işçilerden bazılarının zehirlendiği ihbarı üzerine fabrikaya 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Karbonmonoksitten zehirlendikleri değerlendirilen 7 işçi, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, fabrikanın kireç ocağı bölümünde gerçekleştirilen vana değişimi esnasında karbonmonoksit gazının ortaya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Karbonmonoksit gazından 1 işçimiz etkilenmiş, 6 işçimiz ise tedbiren hastaneye sevk edilmiştir. Hayati tehlikesi bulunmayan işçilerimiz, tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili olarak tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.