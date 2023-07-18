Burdur'da Şeker Fabrikası Yanında Yangın Çıktı

Burdur'da Şeker Fabrikası ile kapalı spor salonu arasında bulunan otluk arazide çıkan yangında 70 dekar arazi yanarken evlere yaklaşan alevler korkuya sebep oldu.

Burdur'da Şeker Fabrikası ile kapalı spor salonu arasında bulunan otluk arazide çıkan yangında 70 dekar arazi yanarken evlere yaklaşan alevler korkuya sebep oldu.

Yangın saat 16.45 sıralarında Burdur Şeker Fabrikası, kapalı spor salonu ve Cıvlaz deresi arasında bulunan otluk arazide çıktı. Edinilen bilgilere göre kapalı spor salonunun olduğu bölgede yol kenarından başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle bölgede bulunan evleri tehdit eden yangına 8 araç, 1 greyder ve 25 personel ile müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında 70 dekar otluk arazi yandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR