Burdur'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Burdur'da Vali Ali Arslantaş başkanlığında seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde kent genelinde alınan seçim tedbirleri gözden geçirildi, emniyet ve jandarma birim amirlerince sunum yapıldı.

Vali Arslantaş, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, alınan tedbirlerin ilgili birimlerce hassasiyetle üzerinde durulduğunu vurguladı.

Alınması gereken ilave tedbirlerinde toplantıda değerlendirdiklerini belirten Arslantaş, yeterli sayıda personel görevlendirmesinin yapıldığını, seçim güvenliğiyle ilgili tüm tedbirlerin titiz bir şekilde uygulayacağını kaydetti.

Toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Yıldız, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder de katıldı.