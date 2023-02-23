Burdur'da sebze yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü Güncel Haberler Burdur'un Ağlasun ilçesinde sebze yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi. Burdur'un Ağlasun ilçesinde sebze yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi. Hasan Tanrıöver (67), idaresindeki 06 CHL 05 plakalı tır, Isparta- Antalya karayolu Dereboğazı mevkisinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tırda sıkışan sürücü, Bucak Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen Tanrıöver, yolda hayatını kaybetti. Kaynak: AA / Güncel İtfaiye Antalya Ağlasun Burdur Güncel Haberler

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