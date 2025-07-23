Burdur'da Sebze Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

BURDUR'da refüje devrilen sebze yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

Fethiye'den Ankara'ya gitmekte olan Hakan Bağcı (52) yönetimindeki 06 JU 175 plakalı kamyon Burdur- Fethiye kara yolunun Kuş Gözlemevi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak refüje devrildi. Kamyondaki tonlarca sebze yola saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı kabinden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan sürücü ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber- kamera : Mesut MADAN/BURDUR,