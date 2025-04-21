Burdur'da Sazlık Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı

Burdur'da sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Hacılar ve Düğer köyleri arasındaki sazlık alanın 3 noktasında yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında, ilk belirlemelere göre, yaklaşık 60 ağaç ve 15 dönüm sazlık zarar gördü.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle nisan-mayıs aylarında sazlıkların kasıtlı yakılması sonucunda alanlarda bulunan hayvan, bitki ve böcek türlerinin zarar gördüğünü belirtti.

Sazlık alanların zemininin bataklık olması nedeniyle itfaiye araçlarının müdahalede zorlandığına dikkati çeken Ballak, "Kuşların yuvalarını yaptığı, tilki, domuz, tavşan gibi hayvanların güvenli üreme alanları olan sazlıkların yakılması sonucu ekosistem ciddi zarar görmekte, biyolojik çeşitlilik azalmaktadır. Ekosistemin korunmasında başta köy halkı, muhtarlar ve yetkililere ciddi sorumluluklar düşmektedir." ifadesini kullandı.