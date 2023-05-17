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Burdur'da şarampole devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı

Burdur'da şarampole devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Burdur'da tırın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Burdur'da tırın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Berat Oğuz'un kullandığı 07 DKB 33 plakalı tır, Antalya- Burdur kara yolu Çeltikçibeli mevkisinde şarampole devrildi.

Sürücü Oğuz ile tırda bulunan Onur Altınyazar araçta sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Burdur Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA / Bilal Altıok - Güncel

İtfaiye Antalya Burdur Güncel Haberler

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