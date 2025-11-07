Burdur'da Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Burdur'un Bucak ilçesinde, Havva Ç. yönetimindeki otomobil şarampole devrilerek kaza yaptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Havva Ç. (38) idaresindeki 07 S 8494 plakalı otomobil Beşkonak Köyü'nde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Seher Özer - Güncel