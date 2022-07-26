Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Gül K. yönetimindeki 32ACM463 plakalı otomobil, Isparta- Burdur dağ yolu mevkisinde Gelincik Barajı'nın yakınındaki şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Halat yardımıyla yukarı taşınan yaralı, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA / Yalçın Çelen - Güncel İtfaiye Isparta Burdur Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.