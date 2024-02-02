Burdur'da Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Pazarları Kapatıldı

BURDUR İl Hayvan Sağlığı Komisyonu şap hastalığı nedeniyle kentteki hayvan pazarlarının kapanmasına karar verdi.

Burdur merkez Çendik ve Yarıköy köylerinde hayvanlarda şap hastalığına rastlandı. İl Hayvan Sağlığı Komisyonu gerçekleştirdiği toplantıda kente hayvan giriş çıkışını yasakladı. Komisyon, Burdur'daki hayvan pazarlarının da ikinci duyuruya kadar kapanmasına karar verdi.