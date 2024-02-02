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Burdur'da Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Pazarları Kapatıldı

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Burdur merkez Çendik ve Yarıköy köylerinde şap hastalığı tespit edildiği için Burdur İl Hayvan Sağlığı Komisyonu hayvan giriş çıkışını yasakladı ve hayvan pazarlarının kapatılmasına karar verdi.

BURDUR İl Hayvan Sağlığı Komisyonu şap hastalığı nedeniyle kentteki hayvan pazarlarının kapanmasına karar verdi.

Burdur merkez Çendik ve Yarıköy köylerinde hayvanlarda şap hastalığına rastlandı. İl Hayvan Sağlığı Komisyonu gerçekleştirdiği toplantıda kente hayvan giriş çıkışını yasakladı. Komisyon, Burdur'daki hayvan pazarlarının da ikinci duyuruya kadar kapanmasına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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