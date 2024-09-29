Burdur'da Samanlık Yangını: 250 Balya Zarar Gördü
Burdur'un Yarıköy mahallesinde bulunan bir samanlıkta çıkan yangında, 250 balya saman zarar gördü. İtfaiye ekipleri olay yerine müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
Burdur'da samanlıkta çıkan yangında 250 balya saman zarar gördü.
Merkeze bağlı Yarıköy'de Hüseyin Korkmaz'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında, 250 saman balyası zarar gördü.