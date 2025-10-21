Burdur'da Saman Balyaları Altında Kalan Çiftçi Hayatını Kaybetti
Düğer Köyü'nde çiftçilik yapan 56 yaşındaki Mehmet Ali Bardaş, üzerine devrilen saman balyaları sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bardaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Burdur'da üzerine saman balyaları devrilen çifçi hayatını kaybetti.
Düğer Köyü'nde çiftçilik yapan Mehmet Ali Bardaş'ın (56) üzerine saman balyaları devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrollerde Bardaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Bardaş'ın cenazesi, incelemenin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.