BURDUR'DA SAKAL-I ŞERİF ZİYARETİ - Haberler

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BURDUR'DA SAKAL-I ŞERİF ZİYARETİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BURDUR'da Kadir Gecesi dolayısıyla ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler uzun kuyruk oluşturdu.

BURDUR (DHA) - BURDUR'da Kadir Gecesi dolayısıyla ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler uzun kuyruk oluşturdu.

Kadir Gecesi dolayısıyla Burdur Ulu Camii'nde teravih namazından sonra tesbih namazı kılındı. Daha sonra ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek için vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu. Tekbirler ve ilahiler eşliğinde cemaate gösterilen Sakal-ı Şerif'i bazı vatandaşlar cep telefonuyla görüntülemeye çalışırken, bazıları da muhafaza edildiği kabı öptü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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