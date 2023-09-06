Burdur'da Sahte Döviz Operasyonu: 15 Bin 750 Dolar ve 250 Euro Ele Geçirildi

Burdur'da polis ekiplerinin uygulama noktasında bir otomobilde yaptığı aramada sahte 15 bin 750 dolar ve 250 euro ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Burdur'da polis ekiplerinin uygulama noktasında bir otomobilde yaptığı aramada sahte 15 bin 750 dolar ve 250 euro ele geçirildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kışla Polis Uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta ve araç içerisinde bulunan G.Y. ve M.E.D. isimli şahısların üzerlerinde yapılan aramada yaklaşık 450 bin Türk lirası değerinde sahte 15 bin 750 dolar ve 250 euro ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürülen 2 şüpheli hakkında "parada sahtecilik" suçundan işlem yapıldı. - BURDUR