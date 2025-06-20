Burdur'da Sahipsiz Hayvanlar İçin Rehabilitasyon ve Bakımevi Açıldı

Burdur'da Sahipsiz Hayvanlar İçin Rehabilitasyon ve Bakımevi Açıldı
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Burdur'da, İl Özel İdaresi tarafından kurulan 75 bin metrekarelik sahipsiz hayvanlar rehabilitasyon, bakımevi ve doğal yaşam alanı hizmete girdi. Tesis, hayvanlara güvenli yaşam sunarken, sağlık hizmetleri de sağlıyor.

Burdur'da Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon, Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı faaliyete geçti.

İl Özel İdaresince, Boğaziçi köyü sınırlarındaki 75 bin metrekarelik arazide ilk etapta 40 bin metrekarelik alanı kullanılan tesiste hayvanlara hem güvenli barınak hem de doğal ortamlarında yaşama şansı sunuluyor.

Tesis, ameliyat sonrası bakım alanı, karantina, yavrulu anne ve müşahede bölümleri ile ameliyathane, muayene, veteriner hekim ve işçi odaları, idari birimler, tıbbi ve hayvan atık alanlarını barındırıyor.

Alanda incelemelerde bulunan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, sahipsiz sokak hayvanlarının doğaya uyumlu, sağlıklı ve güvenli ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri adına oluşturulan yaşam alanının büyük bir ihtiyacı karşıladığını söyledi.

Bilgihan, tedavi, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin yanı sıra hayvanların doğal yaşamlarına uygun çevrede barınmalarının önemli olduğunu vurguladı.

Vali Bilgihan'a ziyaretinde Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı, İl Genel Meclisi Başkanı Levent Tokmaker ve üyeleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Asım Ertilav, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları ile kurum yöneticileri eşlik etti.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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