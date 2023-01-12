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Burdur'da sağanak su baskınlarına neden oldu

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Burdur'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Boğazköy köyünde, sağanağın ardından derenin taşması sonucu bazı ev ve ahırları su bastı.

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Boğazköy köyünde, sağanağın ardından derenin taşması sonucu bazı ev ve ahırları su bastı.

Bölgede dün başlayan yağış zaman zaman etkisini arttırdı. Kuvvetli yağış sonrası, Boğazköy'deki bir derede taşkın yaşandı.

Dereden taşan sular köydeki bazı ev ve ahırlara doldu. Ahırlarda mahsur kalan hayvanlara köylüler güçlükle saman ve yem taşıdı.

Boğazköy Muhtar Vekili İsmail Gökkara, AA muhabirine, köydeki en az 15 evin su baskınından zarar gördüğünü söyledi.

Bazı ahırlardaki hayvanların su içinde kaldığını belirten Gökkara, "Yıllardır yaşadığımız durumu bu yıl da yaşıyoruz. Su dağdan iniyor, arazimizi bozuyor, evlerimize ve ahırlarımıza zarar veriyor." dedi.

Gökkara, dağdan gelen dere yatağının ıslah edilmesi için başvuruda bulunduklarını dile getirdi.

"Hayvanların yemleri su altında kaldı"

Köylülerden Hakkı Özdil de geçen yıl da ahırını su bastığını ifade etti.

Yetkililerden yardım istediklerini dile getiren Özdil, "Kıpırdayacak yerimiz kalmadı, evimize traktörle girip çıkıyoruz. Ekili arazilerimiz, hayvanların yemleri su altında kaldı. Mağdur durumdayız." diye konuştu.

Niyazi Şener ise selden etkilendiklerini, 45 evin sürekli risk altında olduğunu söyledi.

Sorunun giderilmesini talep ettiklerini belirten Şener, "Hayvanlarımız hasta oldu, samanımız su içinde kaldı. Yağmur iki gün daha yağsa evlerin temelleri kayacak, yıkılacak." ifadelerini kullandı.

Hatice Ataseven, evlerinin yanında geçen dere nedeniyle sürekli korkuyla yaşadıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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