Burdur'da Pompalı Tüfekle Vurulan Genç Hayatını Kaybetti

BURDUR'da Halilcan Çavaş'ın (15), arkadaşının ailesinin evinde pompalı tüfekle karnından vurulup yaşamını yitirmesi olayına ilişkin tutuklu yargılanan arkadaşı A.A. (16) ilk duruşmada olayın isteyerek gerçekleşmediğini söyledi.

Olay, 15 Aralık saat 20.00 sıralarında Karasenir Mahallesi'nde meydana geldi. Halilcan Çavaş, arkadaşının ailesinin evinde, pompalı tüfekle karın bölgesinden vuruldu. Yaralanan Çavaş, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Halilcan Çavaş, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Tüfekle oynarken kazara vurulduğu iddia edilen Halilcan Çavaş'ın, olay sırasında evde bulunan 3 arkadaşı gözaltına alındı. Şüphelilerden A.A. tutuklanarak İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi, diğer 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Burdur 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya hakkında 'Kasten öldürme' suçundan cezalandırılması istemiyle dava açılan tutuklu sanık A.A., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Halilcan Cavaş'ın annesi Sultan Çavaş, babası Ali Çavaş ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Ali ve Sultan Çavaş sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Tutuklu sanık A.A. ise olayın isteyerek gerçekleşmediğini, elindeki tüfeğin bir anda ateş aldığını söyledi. Mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesinin ardından mahkemeyi erteledi.

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Haber Mesut MADAN BURDUR,