Burdur'da Pompalı Tüfekle Ateş Edildi

Burdur'da otomobili ile geldiği sokakta pompalı tüfekle havaya ateş eden şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olay saat 00.30 sıralarında Menderes Mahallesi Ortayol Caddesi üzerinde meydana geldi.

Burdur'da sokak ortasında pompalı tüfekle ateş eden şahıs mahalleyi ayağa kaldırdı

BURDUR - Burdur'da otomobili ile geldiği sokakta pompalı tüfekle havaya ateş eden şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olay saat 00.30 sıralarında Menderes Mahallesi Ortayol Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre plakası alınamayan otomobiliyle caddeye gelen kimliği belirlenemeyen bir şahıs cadde üzerinde pompalı tüfek ile havaya 2 el ateş etti. Mahallelinin sokağa dökülmesinin üzerine panik yapan şahıs otomobiliyle olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesinin üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekiplerinin yaptığı araştırma sonrasında olay yerinde 2 adet boş kovan tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede bulunan boş kovanların ses fişeği olduğu belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şahısı yakalamak için çalışma başlattı.