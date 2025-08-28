Burdur'da Polis Takibindeki Araç Kaza Yaptı: 10 Yaralı

Burdur'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün otomobil ve polis aracına çarpması sonucu 3'ü polis 10 kişi yaralandı.

Burdur- Antalya kara yolu Necati Bey Mahallesi'nde 15 NP 906 plakalı otomobilin sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

İçerisinde İrfan G. (30), Mehmet Y. (26) ve Melih Y'nin bulunduğu otomobil, kovalamacada önce polis aracına, daha sonra karşı şeride geçerek 46 ABS 138 plakalı otomobile çarptı.

Kazada polis memurları S.Y. (34), F.K. (44), M.K. (41) ve diğer araçlarda bulunan İrfan G, Mehmet Y, Melih Y. ile Bayram K. (37), Ayşenur K. (34), Ayşe C.K. (11) ve İbrahim E.K. (13) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.