Burdur'da Polis Ekiplerine Kaçan Sürücüye Cezai İşlem

Burdur'da polis ekiplerinin dur ikazına uymayarak kaçan sürücüye 7 bin 430 lira cezai işlem uygulandı.

Olay, gece saatlerinde yaşandı. Burdur Fethiye Karayolu Bülent Ecevit Bulvarı'nda bulunan polis kontrol noktasında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 15 HK 312 plakalı Tofaş otomobil şüphe üzerine durdurulmak istendi. Otomobil sürücüsü polislerin, 'Dur' ikazına uymayarak kaçmaya başlayınca ekipleri peşine taktı.

Uygulama noktasındaki polislerin kaçan aracı bildirmesi üzerine çok sayıda takviye polis ekibinin sevk edildiği olayda yaklaşık 5 kilometre boyunca yaşanan kovalamacanın ardından 15 HK 312 plakalı otomobil Armağan İlci Mahallesi Donatım Sokak'ta terk edilmiş bir halde bulundu. Araçta detaylı inceleme yapan polis ekipleri sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Olaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, 'Dur' ikazına uymamak, trafiği aksatacak şekilde şerit değiştirmek, kavşağa hızlı girmek, ağır kusurlu muayeneli aracı kullanmak ve diğer maddelerden toplamda 7 bin 430 lira cezai işlem uygulandı. - BURDUR