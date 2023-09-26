Burdur'da Plaka Tanıma Sistemi ile yakalanan aranan şahıs gözaltına alındı

Burdur'da kullandığı otomobil Plaka Tanıma Sistemi'ne takılınca yakayı ele veren ve aranan şahıs polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahsın silahla tehdit suçundan arandığı ve hapis cezası olduğu tespit edildi.

Burdur'da kullandığı otomobil Plaka Tanıma Sistemi'ne takılınca yakayı ele veren ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay 23.00 sıralarında Burdur Merkez Şirinevler Mahallesi Armağan İlci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Köprübaşı Kavşağı'nda bulunan Plaka Tanıma Sistemi kameralarına kavşaktan geçen 15 AV 348 plakalı Tofaş marka otomobilin aranan şahsa ait araç olduğu uyarısı düştü.

Uyarı sonrasında harekete geçen polis ekipleri otomobili Armağan İlci Bulvarı'nda durdurdu. Yapılan kontrollerde araç içerisinde sürücü olarak bulunan Hüseyin A. (44) isimli şahsın silahla tehdit suçundan arandığı ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs polis karakoluna götürüldü.

Trafik yönünden yapılan kontrollerde ise 15 AV 348 plakalı aracın 2. kez muayenesizlik ve Hüseyin A.'nın sürücü belgesini yanında bulundurmamak suçlarından şahsa toplamda 2 bin 930 TL idari para cezası uygulanarak araç otoparka çekildi. - BURDUR