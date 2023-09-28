Burdur'da Pancar Yüklü Tır Kaza Yaptı: Sürücü Hayatını Kaybetti
Burdur'da seyir halindeki pancar yüklü tır kaldırıma çıkarak elektrik tellerini yıkıp devrildi. Kazada ağır yaralanan tır sürücüsü 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Burdur'da seyir halindeki pancar yüklü tır kaldırıma çıkarak elektrik tellerini yıkıp devrildi. Kazada ağır yaralanan tır sürücüsü 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, 20 Eylül saat 19.15 sıralarında Burdur Fethiye Karayolu Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Dikici idaresindeki 15 FF 213 plakalı pancar yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak elektrik tellerine çarpıp devrildi.
Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burdur Devlet Hastanesi cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ahmet Dikici dün gece hayatını kaybetti. - BURDUR