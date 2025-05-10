İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 20 yaralı

İstanbul'da metrobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör belasından kurtulacağız, her an müjde alabiliriz

PKK kendini ne zaman feshedecek? Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti

Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes! Masada Türkiye de vardı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var

Burdur'da Özel Gereksinimli Çocuğa Darp İddiası: Soruşturma Başlatıldı

Burdur'da Özel Gereksinimli Çocuğa Darp İddiası: Soruşturma Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'daki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim alan 5 yaşındaki O.B.'nin annesi, çocuğunun darbedildiğini iddia etti. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

BURDUR'da rehabilitasyon merkezinde eğitim alan özel gereksinimli 5 yaşındaki çocuğa yönelik darp iddiasına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Burdur'daki bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim alan 5 yaşındaki O.B.'nin annesi S.B., sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çocuğunun darbedildiğini duyurdu. S.B.'nin paylaşımında, "Özel eğitim gören 5 yaşındaki oğlum boyun ve ense kısmı darbedilmiş bir şekilde evine kime ait olduğunu bilmediğim bir araçla getirildi. Okuldaki yetkililerin hiçbiri oğlumu tedavi amaçlı hastaneye götürmeyip hiçbir şey yokmuş gibi kapıya bıraktı. Okuldaki yetkililerle görüştüğümde aynı kurumda eğitim gören 18 yaşındaki biri tarafından darbedilmiş ve bunu gören olmadığını söylediler. Nasıl bir sorumsuzluk anlamıyorum. Benim oğlum kaç dakika dayak yedi? Ne oldu kimse bilmiyor. Böyle bir sorumsuzluk asla kabul edilemez. Benim oğlum bugün ölebilirdi. Ne yaşadığını kimse bilmiyor. Kamera kayıtlarını vermediler. Benim özel eğitim gören çocuğuma ve bana bu travmayı yaşatan tüm sorumlulardan hesap sorulmasını istiyorum. Bu konuda ihmali olan tüm sorumlulardan şikayetçiyim" dedi. S.B.'nin sosyal medya paylaşımının ardından Burdur Valiliği, olay ile ilgili adli ve idari işlem başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, "Olayın, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim alan özel gereksinimli başka bir birey tarafından gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Tarafımızca da idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
Özel çocukları tokatlayan kadın öğretmen tutuklandı

Görüntülerin ele verdiği kadın öğretmen cezaevine gönderildi
Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale böyle ayar verdi

Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale ayar verdi
Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol

Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.