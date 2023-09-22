Burdur'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, 17.45 sıralarında Konak Mahallesi Güzelleştirme Caddesi'nde meydana geldi. Ali Erdem idaresindeki üç tekerlekli motosiklet Pazar Cami Sokak üzerine dönmek istediği esnada karşı yönden gelen M.Z.(24) idaresindeki 15 AV 428 plakalı Tofaş marka otomobille çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında ağır yaralı Ali Erdem ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Erdem, acil serviste yapılan müdahalenin ardından ambulans ile Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine sevk edildi. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. - BURDUR