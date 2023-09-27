Burdur'da Otomobilin Çarptığı Kadın Yaralandı

Burdur'da Konak Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Burdur'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Kaza, Konak Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ü. (20) idaresindeki 15 T 0060 plakalı ticari araç, cadde üzerinde seyir halindeyken yolun karşısına geçmek için bir anda yola atlayan Ebru U.'ya (44) çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Ebru U. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR