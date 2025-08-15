Burdur'da Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 6 Yaralı

BURDUR'da otomobille traktörün çarpıştığı kazada 1'i bebek 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Burdur merkez Büğdüz köyü yakınlarında dün saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada, Ahmet Ç. (36) yönetimindeki 15 ADP 555 plakalı otomobil ile Mustafa A. (45) yönetimindeki 42 AKP 841 plakalı traktör çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Meryem Ç. (34), Osman Miraç Ç. (5), Elif Erva Ç. (7) ile 7 aylık Hiranur Ç. yaralandı. Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HABER/KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,