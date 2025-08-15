Burdur'da Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 6 Yaralı
Burdur'da bir otomobilin traktörle çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
Burdur'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Ahmet Ç. (30) idaresindeki otomobil, Büğdüz köyü girişinde, Mustafa A. (45) yönetimindeki traktörle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Meryem Ç. (32), Miraç Ç. (5), Hiranur Ç. (1) ve Elif Ç. (5) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.