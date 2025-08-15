Burdur'da Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 6 Yaralı

Burdur'da Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 6 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da bir otomobilin traktörle çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Burdur'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Ahmet Ç. (30) idaresindeki otomobil, Büğdüz köyü girişinde, Mustafa A. (45) yönetimindeki traktörle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Meryem Ç. (32), Miraç Ç. (5), Hiranur Ç. (1) ve Elif Ç. (5) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde play-off rakibi belli oldu

RAMS Başakşehir'in Konferans Ligi'nde play-off rakibi belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmetçik, Pakistan Kurtuluş Günü geçit töreninde yürüdü

Mehmetçik, o ülkenin kurtuluş gününde yürüdü! Halkı böyle selamladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.