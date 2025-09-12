Haberler

Burdur'da otomobil ve taksi çarpıştı: 3 yaralı

Burdur'da otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada sürücüler ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumları iyi.

BURDUR'da otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Merkez Konak Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada M.A. yönetimindeki 07 BMC 153 plakalı otomobil ile M.K. idaresindeki 15 T 0015 plakalı taksi çarpıştı. Kazada sürücülerle takside bulunan yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber- kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
