Burdur'da Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı

Burdur'da Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı
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Burdur'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BURDUR'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Dün saat 17.00 sıralarında Afyonkarahisar- Burdur yolu Gökçebağ köyü yakınlarında meydana gelen kazada Burdur yönüne giden Şaban D. yönetimindeki 07 AEH 922 plakalı kamyonet ile aynı yöne ilerleyen Halil İbrahim Kara yönetimindeki 15 AH 025 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Halil İbrahim Kara, eşi Şerife Kara ve kayınvalidesi Zübeyde Yiğit yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kamyonet sürücüsü ifadesi için karakola götürüldü.

Haber- kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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