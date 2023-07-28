Burdur'da Otomobil Takla Attı, Sürücü Yara Almadan Kurtuldu

Burdur'da aynı yönde seyir halinde olan tır ile çarpışan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazayı otomobil sürücüsü burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, Burdur Çevreyolu NATO Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya'dan Ankara istikametine giden Eyüp B. idaresindeki 06 BYB 764 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halinde olan Hakan K. idaresindeki 33 AIN 747 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil takla atarak şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarılan sürücü Eyüp B. kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü ayakta kontrol etti. Herhangi bir sorunun olmadığı anlayan ekipler normale dönerken, takla atarak kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel