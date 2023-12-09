Burdur'da Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Kadın Yaralandı
Burdur'da Kuruçay Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrilen otomobildeki 3 kadın yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan kadınlar Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burdur'da Kuruçay Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrilen otomobildeki 3 kadın yaralandı.
Kaza dün 16.00 sıralarında Burdur- Tefenni Karayolu Kuruçay Köyü yakınlarında meydana geldi. H.Y. (33) kullandığı 07 AAY 835 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole devrilen otomobilde sürücü ile beraberindeki A.A (44) ve A.Ç. (21) yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıların Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü.