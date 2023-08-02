Burdur'da Otomobil Kazası: Boşanma Aşamasındaki Eşini Gören Şahıs Şoföre Saldırdı

Burdur'da bir şahıs, otomobilde boşanma aşamasındaki eşini görünce sinirlenerek şoföre saldırdı. Şoför panikleyerek gaza bastı ve 3 otomobil birbirine çarptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Burdur'da otomobilde başkasının yanında boşanma aşamasındaki eşini görünce sinirlenen şahıs şoföre saldırdı. Panikleyen şoför gaza basınca 3 otomobil birbirine girdi.

Halk Pazarı Caddesi'nde 15 DJ 294 plakalı otomobilin sahibi Mustafa K. çalışır vaziyetteki otomobilin içindeyken iddiaya göre arkadaşının boşanma aşamasındaki kocasının saldırısına uğradı. Panikle otomobilin gaz pedalına basan sürücüsü Mustafa K. ilk olarak önde park halinde bulunan Mustafa Y.'ye ait 15 DB 696 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yola çıkan Mustafa K. yönetimindeki 15 DB 696 plakalı otomobil daha sonra karşıdan gelen seyir halindeki Cayit A. idaresindeki 15 DF 015 plakalı otomobile çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken Mustafa K. saldırıya uğradığını ve kazaya sebebiyet verdiğini iddia ettiği kız arkadaşının boşanma aşamasındaki kocasından şikayetçi oldu. - BURDUR