Burdur'da Otomobil Kazası: 5 Kişinin Cenazesi Toprağa Verildi

Burdur-Karamanlı kara yolu Hacılar mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri, aileleri tarafından teslim alındı. Kazada ölenlerin yakınları morg önünde büyük üzüntü yaşadı.

Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölen 5 kişinin cenazeleri, aileleri tarafından teslim alındı.

Burdur Devlet Hastanesi morgundan alınan tarım işçilerinden Sultan Bayındır ve Zeynep Şahin'in cenazeleri Askeriye köyünde, Zekiye Yıldız'ın cenazesi de Sultandere mezarlığında toprağa verildi.

Kazadan önce tarlada çapa yapan kadınları evlerine götüren sürücü Mehmet Pektaş da Kemer ilçesinin Kayı köyünde toprağa verildi.

Diğer otomobilin sürücüsü Ferit Kurt ise memleketi Batman'a götürüldü. Kazada ölenlerin yakınları morg önünde büyük üzüntü yaşadı.

Durumu ağır olan iki yaralının da tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde Ferit Kurt idaresindeki 16 AAN 582 plakalı otomobil, Burdur- Karamanlı kara yolu Hacılar mevkisinde refüjden karşı şeride geçerek Mehmet Pektaş yönetimindeki 15 AAK 125 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada 5 kişi ölmüş, ikisi ağır 5 kişi yaralanmıştı.