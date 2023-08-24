Burdur'da Otomobil Kazası: 4 Kişi Yaralandı

Burdur'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü park halindeki otomobillere çarptı, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Burdur'da saat 01.00 sıralarında Mustafa Şeref Bulvarı'nda meydana geldi. M.A., kullandığı 15 AE 660 plakalı otomobilin hakimiyetini kaybedip park halindeki minibüse çarptı. Minibüs çarpmanın şiddetiyle önündeki yabancı plakalı minibüse, yabancı plakalı minibüs de önünde park halindeki otomobile çarptı. Kazada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü. Otomobil sürücüsü M.A., ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.