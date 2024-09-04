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Burdur'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

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Burdur'da aynı yöne giden 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

BURDUR'da aynı yöne giden 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Burdur- Afyonkarahisar kara yolunun 15'inci kilometresinde saat 12.00 sıralarında meydana gelen kazada Burdur'dan Afyonkarahisar yönüne gitmekte olan Kerim Ç. (31) yönetimindeki 06 DTE 870 plakalı otomobil ile aynı yönde giden Remzi T. yönetimindeki 15 DV 100 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Remzi T.'nin yara almadığı kazada diğer otomobilin sürücüsü Kerim Ç. ve araçta bulunan Büşra Ç. (29) ile Elif Nisa Ç. (4) yaralandı. Yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HABER- KAMERA: Mesut MADAN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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