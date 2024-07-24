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Burdur'da Otomobil Kazası: 2 Ölü, 8 Yaralı

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Burdur'un Yeşilova ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı. Kazada çarpışan iki otomobilde bulunan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi, yaralanan 8 kişi hastanede tedaviye alındı.

Adem Burgaz'ın (49) kullandığı 09 NM 166 plakalı otomobil ile Abdurrahman Bolat idaresindeki 20 AGT 651 plakalı otomobil, Burdur - Yeşilova yolu Düğer köyü yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Burgaz'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Hasan Turgut (61), Ayşe Turgut (52), Bilal Turgut (22), Alper Turgut (25), Atilla Turgut (27) ile diğer araçtaki sürücü Abdurrahman Bolat (29), Rabia Özlem Aktaş (18), Mert Sebahattin Kutun (20) ve Günay Karabıyık (23) Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Hasan Turgut, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Günay Karabıyık ise Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde 20 AGT 651 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan tırı sollamaya çıktığı sırada karşı şeritten gelen 09 NM 166 plakalı otomobille çarpıştığı görülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Yeşilova Burdur Otomobil Güncel Haberler

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