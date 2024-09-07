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Burdur'da Otomobil Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

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Burdur'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Ali Çalışkan idaresindeki 15 DF 105 plakalı otomobil, Burdur-Fethiye kara yolu Kuruçay mevkisinde, Mehmet Peşen (18) yönetimindeki 15 ACL 809 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, kazada, sürücü Peşen ve yolcu Emir Özer'in (20) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü Çalışkan, anne Fatma Çalışkan (31) ve kızı Duru Çalışkan (7) ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Savcının incelemesinin ardından, hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Otomobil trafik burdur Güncel Kaza

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