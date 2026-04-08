Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

BURDUR'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Burdur merkez Adliye Caddesi'nde meydana gelen kazada Muhammed Emin D. (23) yönetimindeki 06 BH 3167 plakalı otmomobil Musa Batuhan T. (21) yönetimindeki 15 ADZ 029 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı