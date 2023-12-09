Burdur'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 4 Yaralı

Burdur'da Şirinevler Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Burdur'daki kaza, Şirinevler Mahallesi Atila Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin Kahraman (45) yönetimindeki 15 NB 350 plakalı otomobil ile Sefa Öztürk (20) yönetimindeki 07 BCH 962 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada otomobildeki Ayşenur Kahraman (17) ile Yaşar Altınay (46) ile kentteki bir fırından ekmek dağıtımı yapan minibüs sürücüsü Sefa Öztürk yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü.