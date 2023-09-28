Burdur'da Otomobil ile Minibüs Çarpışması Sonucu Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti
Burdur'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer kişilerin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Burdur'da dün otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Çavdır- Tefenni kara yolunda dün meydana gelen kazada yaralanan 5 kişiden durumu ağır olan Seda Aslan (31) tedavi gördüğü Burdur Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
Tedavileri süren Aslan'ın eşi Gürkan Aslan, minibüs sürücüsü Ali Altınok ile Mustafa Canşimşek ve Nevzat Salman'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Seda Aslan yönetimindeki 54 AER 079 plakalı otomobil, Antalya Kavşağı'nda Ali Altınok'ın kullandığı 15 TA 855 plakalı minibüsle çarpışmış, yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Durumu ağır olan Seda Aslan, Tefenni Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesine nakledilmişti.