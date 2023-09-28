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Burdur'da Otomobil ile Minibüs Çarpışması Sonucu Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti

Burdur'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer kişilerin durumunun iyi olduğu belirtildi.