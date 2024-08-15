Burdur'da Ormanlık Alanda Çıkan Ot Yangını Söndürüldü
Burdur'un Ağlasun ilçesinde ormanlık alanda çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Isparta-Antalya kara yolu Aşağı Gökdere mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına Burdur Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı.
Burdur'un Ağlasun ilçesinde ormanlık alan yakınında çıkan ot yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Isparta- Antalya kara yolu Aşağı Gökdere mevkisindeki ormanlık alan yakınındaki arazide ot yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Burdur Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle çalılıklar ve kavak ağaçlarının bulunduğu alana yayılan yangın söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.