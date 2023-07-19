Burdur'da orman yangını kontrol altına alındı
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Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar alan zarar gördü.
Burdur'da orman yangını kontrol altına alındı
Yangında 1 hektar alan zarar gördü
BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar alan zarar gördü.
Bucak ilçesine bağlı Karaot Köyü'nde çıkan orman yangınına, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 4 uçak, 6 arazöz, 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ile müdahalede bulundu. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun çaba sarf ettiği yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Yangında 1 hektar alan zarar gördü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel