Burdur'da orman yangını kontrol altına alındı

Yangında 1 hektar alan zarar gördü

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar alan zarar gördü.

Bucak ilçesine bağlı Karaot Köyü'nde çıkan orman yangınına, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 4 uçak, 6 arazöz, 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ile müdahalede bulundu. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun çaba sarf ettiği yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Yangında 1 hektar alan zarar gördü.