Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, Bucak ilçesine bağlı Karaot Mahallesi'nde çıktı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Burdur'da orman yangını

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Öte yandan bölgenin Antalya-Isparta sınırı olduğu belirtilirken ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Yangın, Bucak ilçesine bağlı Karaot Mahallesi'nde çıktı. Yangına, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 4 uçak, 6 arazöz, 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ile müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Öte yandan bölgenin Antalya-Isparta sınırı olduğu aktarıldı.