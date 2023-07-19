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Burdur'da orman yangını

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Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, Bucak ilçesine bağlı Karaot Mahallesi'nde çıktı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Burdur'da orman yangını

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Öte yandan bölgenin Antalya-Isparta sınırı olduğu belirtilirken ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Yangın, Bucak ilçesine bağlı Karaot Mahallesi'nde çıktı. Yangına, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 4 uçak, 6 arazöz, 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ile müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Öte yandan bölgenin Antalya-Isparta sınırı olduğu aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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