Burdur'da Organize Suç Operasyonunda İki Zanlı Tutuklandı

Burdur'da Organize Suç Operasyonunda İki Zanlı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da düzenlenen organize suç operasyonunda, yabancı uyruklulara ikamet izni düzenleyerek rüşvet alan iki zanlı tutuklandı. Operasyonda, suç unsurları ve büyük miktarda nakit ile altın ele geçirildi.

Burdur'da organize suç operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Şüphelilerden A.D'nin, S.A.K. tarafından getirilen yabancı uyruklulara ilde ikamet etmemelerine rağmen işlem yaparak ikamet izni düzenlediği ve bu yöntemle rüşvet aldığı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda A.D, D.Ü, S.A.K, B.A.K. ve A.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramada, suç unsuru çok sayıda dijital materyal ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 39,9 gram altın, 6 bin 200 lira ve 5 bin 730 dolar ele geçirildi.

Şüphelilerin, 4 aylık sürede yaklaşık 1 milyon 200 bin lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Banka hesaplarına bloke uygulanan şüphelilerin araçlarına da tedbir kararı konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.D. ve S.A.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa için görevlendirdiği 10 isim belli oldu

10 isme kritik görev! İşte "Talimat verdim" dediği kurmayları
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz etkin pişmanlıktan yararlanıp tahliye oldu

İmamoğlu'na yakın bir isim daha itirafçı olup tahliye edildi
Shakhtar Donetsk'e imza atan Arda Turan, Galatasaray'ı hemen sildi

Yeni takımına imza atar atmaz Galatasaray'ı sildi
Olaylı derbide yeni gelişme! Fenerbahçeli futbolcular adliyede

Fenerbahçeli futbolcular adliyede
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela'dan vatandaşlarına 'ABD'ye seyahat etmeyin' uyarısı

Vatandaşlarını açık açık uyardı: ABD'ye seyahat etmeyin
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Çıplak ayakla salatalık havuzuna daldı

Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Hindistan'dan ne farkımız var?
Mourinho ile ipler tamamen koptu: Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia

Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü

Ağıla girdiğinde hayvanlarını korkunç şekilde buldu
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu

Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber

Bıçak altına yatmıştı! Yeni haber geldi
Görüşmeler başladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha

Görüşmeler başladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.