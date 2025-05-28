Burdur'da Organize Suç Operasyonunda İki Zanlı Tutuklandı

Burdur'da organize suç operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Şüphelilerden A.D'nin, S.A.K. tarafından getirilen yabancı uyruklulara ilde ikamet etmemelerine rağmen işlem yaparak ikamet izni düzenlediği ve bu yöntemle rüşvet aldığı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda A.D, D.Ü, S.A.K, B.A.K. ve A.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramada, suç unsuru çok sayıda dijital materyal ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 39,9 gram altın, 6 bin 200 lira ve 5 bin 730 dolar ele geçirildi.

Şüphelilerin, 4 aylık sürede yaklaşık 1 milyon 200 bin lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Banka hesaplarına bloke uygulanan şüphelilerin araçlarına da tedbir kararı konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.D. ve S.A.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.