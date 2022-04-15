Burdur'da öldürülen kadının hastanedeki uygunsuz görüntülerinin çekilmesine 2 gözaltı

Burdur'da eşi tarafından öldürülen Nurcan Seçer'in hastanedeki uygunsuz görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz hafta Burç Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Nurcan Seçer, işlettiği dönercide eşi Serhan Seçer tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, ağır yaralanan kadın Burdur Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan Nurcan Seçer'in müşahede odasındaki uygunsuz görüntüleri internette paylaşıldığı ortaya çıktı. Olayın ardından Valilik soruşturma başlattı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, kocası tarafından tüfekle ateş edilmesi suretiyle yaralanarak sevk edildiği hastanede vefat eden Nurcan Seçer'in olay yerinde fotoğrafının ve hastanede ise video olarak kayıt altına alınan görüntülerinin sosyal medya üzerinde paylaşılması sonucu meydana geldiği hatırlatıldı. Olay yerinde çekilen fotoğrafın A.A. isimli şahıs tarafından çekilerek dağıtıldığı bilgisi verilen açıklamada, hastanede çekilen video kaydının ise R.K. isimli şahıs tarafından çekilerek dağıtıldığının tespit edildiği kaydedildi. Her iki şüphelinin yakalanarak adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındığı bildirildi.

(Yusuf İzzet Yıldırım/ İHA)