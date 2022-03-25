Burdur'da okul servisleri denetlendi

BURDUR (AA) - Burdur'da okul servislerinin ve bazı araçların denetlendiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve ilgili kurumlarca 45 okul servisi ile bin 241 araç kontrol edildi.

Denetimlerde kuralları ihlal eden 24 sürücüye 22 bin 258 lira idari para cezası uygulandığı, 10 aracın trafikten men edildiği belirtildi.