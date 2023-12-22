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Burdur'da Okul Servisi Kadına Çarptı

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Burdur'da manevra yapan okul servisinin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Burdur'da manevra yapan okul servisinin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

M.A. (45) idaresindeki 15 C 0117 plakalı okul servisi minibüsü, Bahçelievler Mahallesi Akdemir Sokak'ta manevra yaparken arkasında duran Zeynep K'ye (56) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan ve yoğun bakımda tedavisi süren kadının durumun ağır olduğu öğrenildi.

Sürücü M.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, bir çocuğu aldıktan sonra manevra yapan minibüsün, dükkandan çıkarak karşıya geçmeye çalışan kadına çarpması yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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