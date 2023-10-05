Burdur'da okul bahçeleri geleneksel çocuk oyunlarıyla donatıldı

Burdur'da çocukların ekrandan uzak kalmaları için okul bahçeleri ip atlama, yakan top, seksek, köşe kapmaca gibi geleneksel çocuk oyunlarıyla donatıldı.

Burdur'da çocukların ekrandan uzak kalmaları için okul bahçeleri ip atlama, yakan top, seksek, köşe kapmaca gibi geleneksel çocuk oyunlarıyla donatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilerin ekrandan uzaklaştırmak, arkadaş ve öğretmenleriyle daha fazla vakit geçirmeleri için verilen talimat üzerine Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti.

"Okul Bahçelerini Geleneksel Çocuk Oyunlarıyla Donatalım" projesi kapsamında Burdur'da kent merkezinde görev yapan öğretmenler, ellerine boya kaplarını ve fırçaları alarak öğrencilerle okulların bahçelerine geleneksel oyun alanlarını çizdi.

Öğretmenler hazırlanan oyun alanlarında öğrencilere seksek, köşe kapmaca, ip atlama, yakan top gibi oyunları öğreterek birlikte oynuyor.

"Velileri de içine alan bir proje"

Şeker Ortaokulu Müdürü Ömer Akpınar, AA muhabirine, projeyle çocukları ekran bağımlılığından uzak tutmayı amaçladıklarını söyledi.

Geleneksek, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını, öğrencilere öğretmeye çalıştıklarını belirten Akpınar, ders zamanları dışında öğretmenler, öğrenci ve velilerle bu oyunları okul bahçelerinde oynadıklarını aktardı.

Akpınar, çocukları ekrandan uzaklaştırıp, daha çok fiziksel ve sportif etkinliklere yönlendirdiklerine işaret ederek, "Çocukların sosyal uyumlarını artıran, sanal sosyalleşme yerine gerçek hayatta birbirleriyle zaman geçirerek sosyalleşmelerini sağlamak maksadıyla okulda başlayan hatta mahallede, oynadığı parkta bu oyunlara devam eden, velileri de içine alan bir proje." ifadelerini kullandı.

"Geleneksel oyunları yaygınlaştırmaya çalışıyoruz"

Beden Eğitimi Öğretmeni İsmail Karacan da bu çalışmayla fiziksel aktiviteler, zihin yorgunluğunu atmaları için etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Çocukların son yıllarda ders ve öğrenme dışı bilgisayar, telefon ve tablette çok fazla zaman geçirdiklerine dikkati çeken Karacan, "Bakanlığımızın bu projesiyle bu teknoloji kullanımını dengelemek, bağımlılığa dönüşmemesi engellemek için öğrenciler arasında geleneksel oyunları yaygınlaştırmaya çalışıyoruz." dedi.

Bahçelievler Şehit Sıtkı Kara İlkokulu Müdürü Abdurrahman Sert de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Okul bahçelerini geleneksel çocuk oyunlarıyla donatalım" çağrısını önemli bulduklarını, bunun için okul bahçesinde birçok oyun alanı hazırladıklarını anlattı.

Özellikle kent merkezlerinde artan şehirleşmenin de etkisiyle çocukların bu tür fiziksel oyun alanlarına ulaşmada zorluk çektiklerine değinen Sert, şöyle konuştu:

"Çocuklar bu oyun alanlarını bulsalar bile artık aileler, eskisi gibi çocuklarının sokak aralarında bu tür oyunları oynamalarını güvenli bulmuyor. Okul bahçelerinde güvenli alanları oluşturarak çocuklara okul zamanı dışında da gelip geleneksel oyunları oynayabilecekleri alanlar hazırlıyoruz. Çocuklar bu tür oyunlara alıştıklarında arkadaşlarıyla güzel vakit geçirebiliyor, yeni arkadaşlıklar da kurabiliyorlar."

"Ekran bağımlılığını azaltmak için bizler de buna dahil olduk"

Velilerden Dursun Aykul da geleneksel çocuk oyunlarının unutulmaya başladığını belirterek kendi öğrencilik dönemlerinde arkadaşlarıyla okul bahçelerinde bu oyunları yoğun şekilde oynadıklarını anımsattı.

Tekrar bu oyunları çocuklara öğrettikleri için Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür eden Aykul, "Okullarda sek sek çizgilerinin olması, daha birçok oyun için okul bahçelerinde bölümler ayrılması, çocukları ekran bağımlılığından uzaklaştırma çok güzel bir şey. Çocuklar arasında iletişimi kuvvetlendirecek bir çalışma, bu yönüyle projeyi çok faydalı buluyorum. İnşallah bu oyunlar daha da yaygınlaştırılır. Her yaşta bireyin içinde bir çocukluk vardır. Ekran bağımlılığını azaltmak için bizler de buna dahil olduk, çocuklarımızla okul bahçesine gelip onlarla seksek oynuyoruz. Bence çok güzel bir çalışma." diye konuştu.