Burdur'da ocakta unutulan yemek yangını, 2 kişi dumandan etkilendi

Burdur'da ocakta unutulan yemek evi yakıyordu, 2 kişi dumandan etkilendi

BURDUR - Burdur'da ocakta unutulan yemek yangına sebep oldu. Yangını söndürmek isteyen 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre Burdur merkez Konak Mahallesi Ekiz Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 3. katından bir anda alevler yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve doğalgaz dağıtım şirketi ekibi gönderildi. Binadan çıkan dumanları gören Nuri K. ve Ümit C. isimli iki vatandaş yangını söndürmek için daireye girdi. Nuri K. ve Ümit C. alevlere yangın tüpüyle müdahale etmeye çalışsalar da dumandan etkilenerek dışarıya çıkmak zorunda kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken dairede yaşadığı öğrenilen yabancı uyruklu iki şahıs ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yangının ocakta unutulan yemekten çıktığı ve daha sonra önce aspiratöre ardından dolaplara sıçraması sonucu büyüdüğü öğrenildi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen Nuri K. ve Ümit C. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Nuri K. ve Ümit C.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.